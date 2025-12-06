Téléthon au Bugue Le Bugue
Téléthon au Bugue Le Bugue samedi 6 décembre 2025.
Téléthon au Bugue
Place du Royal Vézère Le Bugue Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
9h30 12h30. Stand maquillage, ateliers créatifs, , animations danse, gym, zumba), pesée d’un panier garni (gratuit). Randonnée et repas sous chapiteau (sur réservation payant)
Au programme de ce Téléthon
09h30 12h30:
stand de maquillage et d’ateliers créatifs
stand collation (vente de soupe, vin chaud, crêpes, jus de pomme chaud
09h30 11h00: randonnée et repas sous chapiteau. Rendez-vous entre 09h00 et 09h30, départ à 09h30 place du Royal Vézère.
Randonnée seule: 5€ Repas: 10€ Randonnée et repas 12 € (soupe -tartiflette dessert). Pensez à apporter vos couverts. Réservation repas obligatoire.
10h30 12h00 animations (Zumba, Gymnastique et Stretching, Danse folklorique).
Pesée d’un panier garni (sur les places et dans les rues du Bugue Résultat à 12h30)
Rassemblement à 12h (photo drone avec le plus grand nombre de personnes)
Vente de couronnes de Noël
Vente de livres à la bibliothèque jusqu’au 15 décembre
Animation au golf de la Marterie (le 6/12 et le 7/12) .
Place du Royal Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 29 60 87
English : Téléthon au Bugue
9.30am 12.30pm. Face-painting stand, creative workshops, dance, gym and zumba activities, weighing of food baskets (free). Walk and meal under marquee (on reservation paying)
