Téléthon au Bugue Le Bugue

Téléthon au Bugue

Place du Royal Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

9h30 12h30. Stand maquillage, ateliers créatifs, , animations danse, gym, zumba), pesée d’un panier garni (gratuit). Randonnée et repas sous chapiteau (sur réservation payant)

Au programme de ce Téléthon

09h30 12h30:

stand de maquillage et d’ateliers créatifs

stand collation (vente de soupe, vin chaud, crêpes, jus de pomme chaud

09h30 11h00: randonnée et repas sous chapiteau. Rendez-vous entre 09h00 et 09h30, départ à 09h30 place du Royal Vézère.

Randonnée seule: 5€ Repas: 10€ Randonnée et repas 12 € (soupe -tartiflette dessert). Pensez à apporter vos couverts. Réservation repas obligatoire.

10h30 12h00 animations (Zumba, Gymnastique et Stretching, Danse folklorique).

Pesée d’un panier garni (sur les places et dans les rues du Bugue Résultat à 12h30)

Rassemblement à 12h (photo drone avec le plus grand nombre de personnes)

Vente de couronnes de Noël

Vente de livres à la bibliothèque jusqu’au 15 décembre

Animation au golf de la Marterie (le 6/12 et le 7/12) .

Place du Royal Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 29 60 87

English : Téléthon au Bugue

9.30am 12.30pm. Face-painting stand, creative workshops, dance, gym and zumba activities, weighing of food baskets (free). Walk and meal under marquee (on reservation paying)

