Téléthon au Château de Saint Izaire

Saint-Izaire Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez nombreux à la Rando organisée par les associations de Saint-Izaire en faveur du Téléthon !

Programme

10H randonnée de 4/5 km en option (départ du château) 12H apéritif 12H30 repas

Menu salade d’hiver daube des chasseurs frites fromage blanc et fouace vin et café

Merci d’apporter ses couverts, son assiette et son verre.

Réservation conseillée avant le 29 janvier 16 .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 08 69 33 31

English :

Come one, come all to the Rando organized by Saint-Izaire’s associations in aid of the Telethon!

