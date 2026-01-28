Téléthon au Château de Saint Izaire Saint-Izaire
Téléthon au Château de Saint Izaire Saint-Izaire dimanche 1 février 2026.
Téléthon au Château de Saint Izaire
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez nombreux à la Rando organisée par les associations de Saint-Izaire en faveur du Téléthon !
Programme
10H randonnée de 4/5 km en option (départ du château) 12H apéritif 12H30 repas
Menu salade d’hiver daube des chasseurs frites fromage blanc et fouace vin et café
Merci d’apporter ses couverts, son assiette et son verre.
Réservation conseillée avant le 29 janvier 16 .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 08 69 33 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Rando organized by Saint-Izaire’s associations in aid of the Telethon!
L’événement Téléthon au Château de Saint Izaire Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)