Téléthon au Château d’Oléron Le Château-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Samedi toute la journée et dimanche matin, animations et stands de ventes d’objets et gourmandises en faveur du Téléthon. Venez nombreux !
Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine reseau.ile17480@gmail.com
English :
All day Saturday and Sunday morning, entertainment and stalls selling items and delicacies in aid of the Telethon. Come one, come all!
German :
Samstag den ganzen Tag und Sonntagmorgen, Animationen und Verkaufsstände mit Gegenständen und Leckereien zugunsten des Telethon. Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina, animazione e bancarelle di oggetti e prelibatezze a favore di Telethon. Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Durante todo el sábado y el domingo por la mañana, espectáculos y puestos de venta de artículos y delicias a beneficio del Teletón. Esperamos verle allí
