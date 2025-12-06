Téléthon au Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

Téléthon au Château d’Oléron

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Samedi toute la journée et dimanche matin, animations et stands de ventes d’objets et gourmandises en faveur du Téléthon. Venez nombreux !

English :

All day Saturday and Sunday morning, entertainment and stalls selling items and delicacies in aid of the Telethon. Come one, come all!

German :

Samstag den ganzen Tag und Sonntagmorgen, Animationen und Verkaufsstände mit Gegenständen und Leckereien zugunsten des Telethon. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina, animazione e bancarelle di oggetti e prelibatezze a favore di Telethon. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Durante todo el sábado y el domingo por la mañana, espectáculos y puestos de venta de artículos y delicias a beneficio del Teletón. Esperamos verle allí

