Téléthon Salle des fêtes Aunac-sur-Charente

Téléthon

Salle des fêtes Le bourg Aunac-sur-Charente Charente

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Balade chantée, jeux de société, chants, goûter

Salle des fêtes Le bourg Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 47 41

English :

Singing stroll, board games, songs, afternoon snack

German :

Gesungener Spaziergang, Gesellschaftsspiele, Gesang, Imbiss

Italiano :

Passeggiate cantate, giochi di società, canzoni, merenda

Espanol :

Paseos cantados, juegos de mesa, canciones, merienda

