Téléthon Salle des fêtes Aunac-sur-Charente
Téléthon Salle des fêtes Aunac-sur-Charente samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Salle des fêtes Le bourg Aunac-sur-Charente Charente
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Balade chantée, jeux de société, chants, goûter
Salle des fêtes Le bourg Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 47 41
English :
Singing stroll, board games, songs, afternoon snack
German :
Gesungener Spaziergang, Gesellschaftsspiele, Gesang, Imbiss
Italiano :
Passeggiate cantate, giochi di società, canzoni, merenda
Espanol :
Paseos cantados, juegos de mesa, canciones, merienda
L’événement Téléthon Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente