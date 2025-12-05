Téléthon Aurec-sur-Loire
Téléthon Aurec-sur-Loire vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon
MJC et Maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
L’association Téléth’Aurec prend en charge l’organisation du téléthon avec l’aide de nombreuses associations.
.
MJC et Maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59
English :
The Téléth’Aurec association organizes the telethon with the help of numerous associations.
L’événement Téléthon Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Loire Semène