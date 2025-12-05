Téléthon Aurec-sur-Loire

Téléthon

MJC et Maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

L’association Téléth’Aurec prend en charge l’organisation du téléthon avec l’aide de nombreuses associations.

MJC et Maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59

The Téléth’Aurec association organizes the telethon with the help of numerous associations.

