Téléthon aux Sorinières Salle Hippolyte Derouet Les Sorinières

Depuis plusieurs années, la Ville et les associations sorinièroises s’engagent et soutiennent le Téléthon par de nombreuses animations. Le programme :Jeudi 4 décembreVente de brioches et de bonbons de 13h45 à 17h30 , par le Club de la Joie de Vivre. Réservations au préalable de vos brioches jusqu’au 3 décembre auprès de Mme Evelyne Ferra au 06 81 01 17 09.Vendredi 5 décembre Vente de bottereaux, par l’association pour le Don du Sang bénévole Les Sorinières – Le Bignon, à la sortie de toutes les écoles des Sorinières. Diner dansant par l’association Sorinières Course Loisir, à partir de 20h, salle Hippolyte Derouet. Tarif : 25 €. Réservations avant le 22 novembre à scl.repastelethon@gmail.com ou en ligne https://www.helloasso.com/associations/sorinieres-course-loisir Samedi 6 décembreRandonnées avec les Randos’Sors : 2 randonnées solidaires de 5km et 12km sur de nouveaux parcours pédestres. Inscriptions à partir de 8h45 à l’Espace jeunes (10 rue du Moulin) départ à 9h30. Tarif : 4 €, avec une caution de 1 € pour le brassard. A l’issue de ces randonnées, les jeunes de la Junior Association proposent des crêpes, en vente à l’Espace jeunes. Matchs de Roller et soirée roller disco avec le club de Roller des Sorinières. La soirée roller disco sera animée par un DJ de 16h à 22h, salle Joachim Marnier. Tarif : 3 € l’entrée et 2 € la location de patins par personnes. Restauration sur place.Samedi 13 décembreBal New Line solidaire avec l’association Country & Line Dance Story, salle Hippolyte Derouet de 14h à 22h. Tarif : 7 €. Bar et petite restauration sur place.

Salle Hippolyte Derouet Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 72 89