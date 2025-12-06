Téléthon avec les ânes La Flânerie d’Audrey Fort-du-Plasne

Téléthon avec les ânes

La Flânerie d’Audrey 1 le ramier Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En compagnie des ânes, marchons pour le Téléthon.

La balade se déroulera sur un sentier facile et accessible aux familles et aux enfants en bas âge ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

En cas de très mauvais temps, l’activité sera reportée.

Prévoir des chaussures adaptées.

Les enfants ne montent pas à dos d’âne.

Réservation en ligne ! .

La Flânerie d’Audrey 1 le ramier Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84

English : Téléthon avec les ânes

German : Téléthon avec les ânes

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon avec les ânes Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX