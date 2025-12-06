Téléthon avec les ânes La Flânerie d’Audrey Fort-du-Plasne
Téléthon avec les ânes La Flânerie d’Audrey Fort-du-Plasne samedi 6 décembre 2025.
Téléthon avec les ânes
La Flânerie d’Audrey 1 le ramier Fort-du-Plasne Jura
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
En compagnie des ânes, marchons pour le Téléthon.
La balade se déroulera sur un sentier facile et accessible aux familles et aux enfants en bas âge ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.
En cas de très mauvais temps, l’activité sera reportée.
Prévoir des chaussures adaptées.
Les enfants ne montent pas à dos d’âne.
Réservation en ligne ! .
La Flânerie d’Audrey 1 le ramier Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84
