Téléthon avec les pompiers Caserne des pompiers Labastide-Villefranche

Caserne des pompiers 10 rue de l’église Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Riche programme proposé par les Pompiers de Labastide au profit du Téléthon
De 9h-12h nettoyage des véhicules.
12h apéritif et grillades.
14h30 escape Game.
Tous les dons collectés sont au profit du Téléthon. .
Caserne des pompiers 10 rue de l’église Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 40 30
