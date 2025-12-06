Téléthon avec les pompiers Caserne des pompiers Labastide-Villefranche

Téléthon avec les pompiers

Caserne des pompiers 10 rue de l’église Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Riche programme proposé par les Pompiers de Labastide au profit du Téléthon

De 9h-12h nettoyage des véhicules.

12h apéritif et grillades.

14h30 escape Game.

Tous les dons collectés sont au profit du Téléthon. .

