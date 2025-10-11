Téléthon avec les Pompiers Talensac

Téléthon avec les Pompiers Talensac samedi 11 octobre 2025.

Téléthon avec les Pompiers

Talensac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’Association Culturelle de Talensac organise un événement Téléthon avec les Pompiers le 11 octobre à la salle polyvalente. Venez nombreux soutenir cette belle cause ! .

Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 15

