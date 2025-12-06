Téléthon avec Saumur Loisirs Multisports

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

L’association Saumur Loisirs Multisports (SLM), créée en 2024, vous propose de participer au Téléthon 2025, ce samedi, entre 10h et 18h, à votre convenance, avec de nombreuses activités.

Au choix

– Au départ de la place Bilange, un rallye pédestre, centré sur le quartier entre les Ponts , consistant à trouver des lieux permettant de répondre à une douzaine de questions sur ce quartier, et se terminant au stade d’Offard.

– Au départ du Stade d’Offard venez participer au Défi Running Collectif, à savoir 500 tours de pistes. 1 tour = 1 jeton = 1 €.

– Toujours au départ du Stade d’Offard venez vous essayer au Cheval-Baton, pour petits et grands vous pouvez venir déguisés !

– Au stade d’Offard encore, avec de la marche nordique découverte de la discipline, ou bien circuit de marche nordique autour de l’Ile.

– Venez enfin vous désaltérer à la buvette, afin de vous remettre de vos émotions !

Nul doute que vous serez sensibles à cet appel et que vous saurez apporter votre obole à la recherche médicale. Les organisateurs vous remercient par avance.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire leborgnemarcel33@yahoo.com

English :

The Saumur Loisirs Multisports (SLM) association, created in 2024, is offering you the chance to take part in the Telethon 2025, this Saturday, between 10am and 6pm, at your convenience, with numerous activities.

