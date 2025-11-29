Téléthon

Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Le Téléthon d’Avermes revient avec des ventes, ateliers, défis sportifs, randonnée, animations musicales et spectacles ! Un week-end solidaire et festif pour soutenir une belle cause dans la bonne humeur !

.

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03

English :

The Avermes Telethon returns with sales, workshops, sporting challenges, hikes, musical entertainment and shows! A fun-filled weekend of solidarity in support of a worthy cause!

German :

Der Telethon in Avermes kehrt mit Verkäufen, Workshops, sportlichen Herausforderungen, Wanderungen, musikalischen Darbietungen und Aufführungen zurück! Ein solidarisches und festliches Wochenende, um eine gute Sache in guter Stimmung zu unterstützen!

Italiano :

Torna il Telethon di Avermes con vendite, laboratori, sfide sportive, escursioni, intrattenimento musicale e spettacoli! Un fine settimana di festa e solidarietà per sostenere una giusta causa in allegria!

Espanol :

¡Vuelve el Telemaratón de Avermes con ventas, talleres, retos deportivos, caminatas, animación musical y espectáculos! ¡Un fin de semana festivo y solidario para apoyar una buena causa con buen humor!

L’événement Téléthon Avermes a été mis à jour le 2025-11-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région