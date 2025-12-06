Téléthon Espace Loisirs Baccarat

Téléthon

Espace Loisirs 1 rue Emile Gridel Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06 14:00:00

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion du Téléthon, une halte sera organisée à Baccarat pour accueillir les cyclistes du périple Lunéville-Baccarat. Les bénévoles des associations Handisport Lunéville, VTT Tonic, Vitrimont Passion, VéloLun’, Lunéville 21e Cycle et Vélo Évasion s’associent pour sillonner les routes du territoire afin de collecter des dons dans les villes et villages. Si vous souhaitez participer à cette belle initiative, l’équipe sportive sera présente le samedi 6 décembre de 12h à 14h à l’Espace Loisirs de Baccarat.Tout public

0 .

Espace Loisirs 1 rue Emile Gridel Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 82 44 96

English :

To mark the Telethon, a stopover will be organized in Baccarat to welcome cyclists on the Lunéville-Baccarat tour. Volunteers from the Handisport Lunéville, VTT Tonic, Vitrimont Passion, VéloLun?, Lunéville 21e Cycle and Vélo Évasion associations are joining forces to travel the roads of the region to collect donations in towns and villages. If you would like to take part in this initiative, the sports team will be present on Saturday December 6 from 12 noon to 2pm at the Espace Loisirs in Baccarat.

L’événement Téléthon Baccarat a été mis à jour le 2025-12-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS