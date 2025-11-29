Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque Audenge
Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque Audenge samedi 29 novembre 2025.
Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque
Audenge Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.
Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.
– Cyclothon organisé par le Cyclotourisme Audengeois
Inscription à 9H, départ à 10H sous la Halle 5 € de participation
Une belle balade à vélo à travers Audenge et ses alentours.
– Défithon organisé par l’Amicale des Anciens Combattants d’Audenge
De 9H30 à 12H30 au parc public
Un défi solidaire où chacun peut participer en marchant ou en courant un parcours de 500 m.
1 € reversé par tour effectué.
– Tournoi de pétanque organisé par la Pétanque Audengeoise
Dès 14H au boulodrome Participation minimum de 5 €
Un après-midi convivial et solidaire au profit du Téléthon. .
Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque
German :
Italiano :
Espanol : Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque
L’événement Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque Audenge a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Coeur Bassin