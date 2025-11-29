Téléthon balade à vélo, défi solidaire et tournoi de pétanque

Audenge Gironde

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.

Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.

– Cyclothon organisé par le Cyclotourisme Audengeois

Inscription à 9H, départ à 10H sous la Halle 5 € de participation

Une belle balade à vélo à travers Audenge et ses alentours.

– Défithon organisé par l’Amicale des Anciens Combattants d’Audenge

De 9H30 à 12H30 au parc public

Un défi solidaire où chacun peut participer en marchant ou en courant un parcours de 500 m.

1 € reversé par tour effectué.

– Tournoi de pétanque organisé par la Pétanque Audengeoise

Dès 14H au boulodrome Participation minimum de 5 €

Un après-midi convivial et solidaire au profit du Téléthon. .

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

