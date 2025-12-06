Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Balade en moto Saint-Sauveur-d’Aunis

Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par casque

Début : 2025-12-06 10:30:00
Inscription sur place à 10h pour un départ à 10h30.
Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 25 34 96 

English :

On-site registration at 10am for a 10:30am departure.

German :

Anmeldung vor Ort um 10 Uhr für eine Abfahrt um 10:30 Uhr.

Italiano :

Iscrizioni in loco alle 10.00 per una partenza alle 10.30.

Espanol :

Inscripción in situ a las 10.00 horas para una salida a las 10.30 horas.

