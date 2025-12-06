Téléthon Balade en moto Saint-Sauveur-d’Aunis
Téléthon Balade en moto Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Balade en moto
Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par casque
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Inscription sur place à 10h pour un départ à 10h30.
.
Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 25 34 96
English :
On-site registration at 10am for a 10:30am departure.
German :
Anmeldung vor Ort um 10 Uhr für eine Abfahrt um 10:30 Uhr.
Italiano :
Iscrizioni in loco alle 10.00 per una partenza alle 10.30.
Espanol :
Inscripción in situ a las 10.00 horas para una salida a las 10.30 horas.
L’événement Téléthon Balade en moto Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-11-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin