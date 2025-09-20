Téléthon balade moto RCB 43 Beauzac

Téléthon balade moto RCB 43 Beauzac samedi 20 septembre 2025.

Téléthon balade moto RCB 43

rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Balade moto 6€ par personne. Balade moto + repas 15€ par personne.

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Le MOTO CLUB RCB43 organise son TELETHON salle des remparts. 9h à 14h soupe aux choux saucisse fromage et dessert sur place ou à emporter (prévoir vos récipients).

Balade moto le matin ou l’après-midi avec ou sans repas. Départ 10h ou 14h. Sur réservation

rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

MOTO CLUB RCB43 organizes its TELETHON in the Salle des Remparts. 9am to 2pm cabbage soup, sausage, cheese and dessert on site or to take away (bring your own containers).

Morning or afternoon motorcycle ride with or without lunch. Departure 10am or 2pm. Reservations required

German :

Der MOTO CLUB RCB43 organisiert seinen TELETHON im Salle des remparts. 9.00 bis 14.00 Uhr Kohlsuppe, Wurst, Käse und Dessert vor Ort oder zum Mitnehmen (Behälter bereitstellen).

Motorradtour am Morgen oder am Nachmittag mit oder ohne Mahlzeit. Abfahrt um 10 Uhr oder 14 Uhr. Auf Reservierung

Italiano :

Il MOTO CLUB RCB43 organizza il suo evento TELETHON nella Salle des Remparts. Dalle 9.00 alle 14.00 zuppa di cavolo, salsiccia, formaggio e dessert sul posto o da asporto (portare i propri contenitori).

Giro in moto al mattino o al pomeriggio con o senza pasto. Partenza alle 10 o alle 14. Su prenotazione

Espanol :

MOTO CLUB RCB43 organiza su TELETHON en la Salle des Remparts. De 9h a 14h sopa de col, salchichas, queso y postre in situ o para llevar (traiga sus propios recipientes).

Paseo en moto por la mañana o por la tarde con o sin comida. Salida a las 10h o a las 14h. Con reserva

