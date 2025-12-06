TÉLÉTHON BALL TRAP DÉCOUVERT INITIATION TIR DE PLATEAUX D’ARGILE Entrée Usine Lafarge N°2 Martres-Tolosane

TÉLÉTHON BALL TRAP DÉCOUVERT INITIATION TIR DE PLATEAUX D’ARGILE

Entrée Usine Lafarge N°2 BTC ASO LAFARGE MARTRES Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

En France, le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l’Association française contre les myopathies (AFM) pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares.

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE ET PARTICIPER A CET ELAN DE GENEROSITE

( PRIX DES PLANCHES D’ENTRAINEMENT 7 EUROS)

LES SOMMES RECOLTEES A CETTE OCCASION SERONT REVERSEES EN TOTALITE AU TELETHON

(FRAIS DE PLATEAUX D’ARGILE DEDUITS) 7 .

Entrée Usine Lafarge N°2 BTC ASO LAFARGE MARTRES Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 84 98

English :

In France, the Telethon is a charity event organized since 1987 by the French Muscular Dystrophy Association (AFM) to fund research into genetic neuromuscular diseases, as well as other rare genetic diseases.

