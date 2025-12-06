Téléthon Salle polyvalente de Saint Mars Ballon-Saint Mars

Téléthon

Salle polyvalente de Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe

L’ASL organise des animations au profit du Téléthon.

A partir de 14h dans la salle jeux de société, jeux de cartes (manille, belote, tarot, skyjo), vente de crêpes et boissons chaudes.

14 h départ pour une marche familiale autour de Ballon-Saint Mars.

Participation 2€/pers minimum.

Le bénéfice est reversé au Téléthon. .

English :

ASL organizes events in aid of the Telethon.

German :

Die ASL organisiert Veranstaltungen zu Gunsten des Telethon.

Italiano :

L’ASL organizza eventi a favore di Telethon.

Espanol :

La ASL organiza actos en beneficio del Teletón.

