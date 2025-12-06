Téléthon Salle polyvalente de Saint Mars Ballon-Saint Mars
Téléthon Salle polyvalente de Saint Mars Ballon-Saint Mars samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Salle polyvalente de Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
L’ASL organise des animations au profit du Téléthon.
A partir de 14h dans la salle jeux de société, jeux de cartes (manille, belote, tarot, skyjo), vente de crêpes et boissons chaudes.
14 h départ pour une marche familiale autour de Ballon-Saint Mars.
Participation 2€/pers minimum.
Le bénéfice est reversé au Téléthon. .
English :
ASL organizes events in aid of the Telethon.
German :
Die ASL organisiert Veranstaltungen zu Gunsten des Telethon.
Italiano :
L’ASL organizza eventi a favore di Telethon.
Espanol :
La ASL organiza actos en beneficio del Teletón.
L’événement Téléthon Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe