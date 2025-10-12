Téléthon baptêmes de voitures route de Moulins Gannat

Téléthon baptêmes de voitures route de Moulins Gannat dimanche 12 octobre 2025.

Téléthon baptêmes de voitures

route de Moulins Za Les Clos durs Gannat Allier

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Baptêmes de voitures de prestige sur circuit fermé. Restauration sur place. Venez soutenir le Téléthon.

route de Moulins Za Les Clos durs Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes laurent.durin@orange.fr

English :

Prestige car baptisms on closed circuit. Catering on site. Come and support the Telethon.

German :

Taufen von Prestigeautos auf einer geschlossenen Rennstrecke. Verpflegung vor Ort. Unterstützen Sie den Telethon.

Italiano :

Primi giri in auto di prestigio su un circuito chiuso. Ristorazione in loco. Venite a sostenere Telethon.

Espanol :

Primeros paseos en coches de prestigio por un circuito cerrado. Catering in situ. Venga y apoye el Teletón.

L’événement Téléthon baptêmes de voitures Gannat a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme Val de Sioule