Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Beauchamps

Téléthon Beauchamps samedi 6 décembre 2025.

Téléthon

Rue d’Embreville Beauchamps Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Téléthon tout au long de la journée.
Téléthon tout au long de la journée.   .

Rue d’Embreville Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 6 76 31 44 37  germain.boivin@outlook.fr

English :

Telethon all day long.

German :

Telethon den ganzen Tag über.

Italiano :

Telethon per tutta la giornata.

Espanol :

Teletón durante todo el día.

L’événement Téléthon Beauchamps a été mis à jour le 2025-01-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS