Téléthon Rue de l'église Bérenx
samedi 6 décembre 2025
Téléthon
Foyer municipal Bérenx Pyrénées-Atlantiques
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Participez au Téléthon avec l’association Méli Mélo de Bérenx. Dans la joie et la bonne humeur, ils vous accueilleront à partir de
9h15 accueil avec café, chocolat. Vente de truffes en chocolat.
9h30 départ pour une balade à pied dans le village (participation de 5 €).
12 h repas convivial avec bouillon, pot-au-feu, fromage et dessert. Vin et café. (15 € adulte et 6 € pour les de 11 ans).
L’ensemble des dons et recettes est reversé au Téléthon.
Pensez à réserver votre repas avant le 28 novembre au 06.87.30.79.88 (Isabelle). .
Rue de l’église Foyer municipal Bérenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 79 88
