Téléthon Rue de l’église Bérenx

Téléthon

Rue de l’église Foyer municipal Bérenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Participez au Téléthon avec l’association Méli Mélo de Bérenx. Dans la joie et la bonne humeur, ils vous accueilleront à partir de

9h15 accueil avec café, chocolat. Vente de truffes en chocolat.

9h30 départ pour une balade à pied dans le village (participation de 5 €).

12 h repas convivial avec bouillon, pot-au-feu, fromage et dessert. Vin et café. (15 € adulte et 6 € pour les de 11 ans).

L’ensemble des dons et recettes est reversé au Téléthon.

Pensez à réserver votre repas avant le 28 novembre au 06.87.30.79.88 (Isabelle). .

