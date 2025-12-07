Téléthon

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

A la salle des fêtes

10h, balade en moto ou vieille voiture, concours de gâteau basque (professionnels et amateurs)

Dès 11h, vente et dégustation d’huîtres, tapas et buvette.

Animations avec le choeur mixte la Gramontoise, danse country avec le Cfc , le groupe de blues rock Zms et pesée du jambon.

13h, repas des chefs sur place ou à emporter, réservation très fortement recommandée. .

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

