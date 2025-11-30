Téléthon Big Show Thionville
Téléthon Big Show Thionville dimanche 30 novembre 2025.
Téléthon Big Show
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le conservatoire de Marly présente The Big Show , le nouveau spectacle de l’ensemble vocal Echo du conservatoire qui fête ses 10 ans avec un show grandiose accompagné de 4 musiciens d’exception et la présence de la chanteuse Oksana. Organisé par les Clubs Rotary de Lorraine Nord, les bénéfices de ce spectacle seront reversés à l’AFM TELETHON.Tout public
12 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
English :
The Conservatoire de Marly presents The Big Show , the new show by the Echo du Conservatoire vocal ensemble, celebrating its 10th anniversary with a grandiose show accompanied by 4 exceptional musicians and the presence of singer Oksana. Organized by the Rotary Clubs of Lorraine Nord, profits from this show will be donated to AFM TELETHON.
German :
Das Konservatorium von Marly präsentiert The Big Show , die neue Show des Vokalensembles Echo du conservatoire, das sein 10-jähriges Bestehen mit einer grandiosen Show feiert, begleitet von vier außergewöhnlichen Musikern und der Anwesenheit der Sängerin Oksana. Die Veranstaltung wird von den Rotary Clubs von Nordlothringen organisiert und die Einnahmen aus dieser Show gehen an die AFM TELETHON.
Italiano :
Il Conservatorio di Marly presenta The Big Show , il nuovo spettacolo dell’ensemble vocale Echo du Conservatoire, che festeggia il suo 10° anniversario con uno spettacolo grandioso accompagnato da 4 musicisti d’eccezione e dalla presenza della cantante Oksana. Organizzato dai Rotary Club della Lorena settentrionale, il ricavato di questo spettacolo sarà devoluto all’AFM TELETHON.
Espanol :
El Conservatorio de Marly presenta The Big Show , el nuevo espectáculo del conjunto vocal Echo du Conservatoire, que celebra su 10º aniversario con un grandioso espectáculo acompañado por 4 músicos de excepción y la presencia de la cantante Oksana. Organizado por los Rotary Clubs de Lorena Norte, los beneficios de este espectáculo se destinarán a AFM TELETHON.
L’événement Téléthon Big Show Thionville a été mis à jour le 2025-10-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME