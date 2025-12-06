Téléthon Bouchet Bouchet
Téléthon Bouchet Bouchet samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Bouchet
Place de l’Abbaye Bouchet Drôme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Marche participative
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
A l’occasion du Téléthon, Bouchet en Fête vous propose une tombola avec de nombreux lots (Tirage le dimanche 7 décembre à 12h Place de l’Abbaye) et une marche participative.
Place de l’Abbaye Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 54 42 86 bouchetenfete@gmail.com
English :
To mark the Telethon, Bouchet en Fête is offering a tombola with lots of prizes (draw on Sunday December 7 at 12pm Place de l’Abbaye) and a participatory walk.
German :
Anlässlich des Telethon bietet Ihnen Bouchet en Fête eine Tombola mit zahlreichen Preisen (Ziehung am Sonntag, den 7. Dezember um 12 Uhr Place de l’Abbaye) und einen Mitmach-Marsch.
Italiano :
In occasione di Telethon, la Bouchet en Fête organizza una tombola con tanti premi (estrazione domenica 7 dicembre alle 12.00 Place de l’Abbaye) e una passeggiata ludica.
Espanol :
Con motivo del Telemaratón, Bouchet en Fête organiza una tómbola con numerosos premios (sorteo el domingo 7 de diciembre a las 12.00 horas Place de l’Abbaye) y una marcha lúdica.
L’événement Téléthon Bouchet Bouchet a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence