Téléthon Bouchet

Place de l’Abbaye Bouchet Drôme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Marche participative

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion du Téléthon, Bouchet en Fête vous propose une tombola avec de nombreux lots (Tirage le dimanche 7 décembre à 12h Place de l’Abbaye) et une marche participative.

.

Place de l’Abbaye Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 54 42 86 bouchetenfete@gmail.com

English :

To mark the Telethon, Bouchet en Fête is offering a tombola with lots of prizes (draw on Sunday December 7 at 12pm Place de l’Abbaye) and a participatory walk.

German :

Anlässlich des Telethon bietet Ihnen Bouchet en Fête eine Tombola mit zahlreichen Preisen (Ziehung am Sonntag, den 7. Dezember um 12 Uhr Place de l’Abbaye) und einen Mitmach-Marsch.

Italiano :

In occasione di Telethon, la Bouchet en Fête organizza una tombola con tanti premi (estrazione domenica 7 dicembre alle 12.00 Place de l’Abbaye) e una passeggiata ludica.

Espanol :

Con motivo del Telemaratón, Bouchet en Fête organiza una tómbola con numerosos premios (sorteo el domingo 7 de diciembre a las 12.00 horas Place de l’Abbaye) y una marcha lúdica.

L’événement Téléthon Bouchet Bouchet a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence