Téléthon Brie-sous-Barbezieux
Téléthon Brie-sous-Barbezieux dimanche 19 octobre 2025.
Téléthon
Salles des fêtes Brie-sous-Barbezieux Charente
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Une Randonnée est organisée par le comité des fêtes de Brie-Sous-Barbezieux, environ 5 km, belote et autres jeux également.
Salles des fêtes Brie-sous-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 55 25 50
English : Téléthon
A hike is being organised by the Brie-Sous-Barbezieux festival committee, approximately 5 km, with belote and other games also available.
German : Téléthon
Eine Wanderung wird vom Festkomitee von Brie-Sous-Barbezieux organisiert, ca. 5 km, Belote und andere Spiele ebenfalls.
Italiano : Téléthon
Il Comitato del Festival di Brie-Sous-Barbezieux organizza una passeggiata di 5 km, con belote e altri giochi.
Espanol : Téléthon
El Comité de Fiestas de Brie-Sous-Barbezieux organiza una marcha de 5 km, con belote y otros juegos.
L’événement Téléthon Brie-sous-Barbezieux a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Sud Charente