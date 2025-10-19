Téléthon Brie-sous-Barbezieux

Téléthon Brie-sous-Barbezieux dimanche 19 octobre 2025.

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Une Randonnée est organisée par le comité des fêtes de Brie-Sous-Barbezieux, environ 5 km, belote et autres jeux également.

Salles des fêtes Brie-sous-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 55 25 50

English : Téléthon

A hike is being organised by the Brie-Sous-Barbezieux festival committee, approximately 5 km, with belote and other games also available.

German : Téléthon

Eine Wanderung wird vom Festkomitee von Brie-Sous-Barbezieux organisiert, ca. 5 km, Belote und andere Spiele ebenfalls.

Italiano : Téléthon

Il Comitato del Festival di Brie-Sous-Barbezieux organizza una passeggiata di 5 km, con belote e altri giochi.

Espanol : Téléthon

El Comité de Fiestas de Brie-Sous-Barbezieux organiza una marcha de 5 km, con belote y otros juegos.

