Téléthon Caserne des pompiers Cambo-les-Bains

Téléthon

Caserne des pompiers 32 Avenue d’Espagne Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Circuit routier, baptême à la grande échelle aérienne, jeu Maison du feu , lavage auto.

Gaufres, crêpes et boissons sur place.

Stand Bil Ta Garbi collecte de piles et infos recyclage.

Vente d’objets divers.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, soutenir les pompiers et le Téléthon 2025 !

Ensemble, faisons grimper l’énergie du Téléthon ! .

