Téléthon Cantonal | Concours de Belote à la salle des fêtes Saint-Martin-de-Gurson

à la salle des fêtes Place de la mairie Saint-Martin-de-Gurson Dordogne

Concours de Belote organisé par Dans l’Herm du Temps salle des fêtes avec ouverture des portes à 19h30 ; inscription 10 € par joueur ; soupe offerte en fin de soirée .

à la salle des fêtes Place de la mairie Saint-Martin-de-Gurson 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 09 58 dlhdt@orange.fr

