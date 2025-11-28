Téléthon Cantonal | Concours de Belote à la salle des fêtes Saint-Martin-de-Gurson
Téléthon Cantonal | Concours de Belote vendredi 28 novembre 2025.
à la salle des fêtes Place de la mairie Saint-Martin-de-Gurson Dordogne
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Concours de Belote organisé par Dans l’Herm du Temps salle des fêtes avec ouverture des portes à 19h30 ; inscription 10 € par joueur ; soupe offerte en fin de soirée .
à la salle des fêtes Place de la mairie Saint-Martin-de-Gurson 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 09 58 dlhdt@orange.fr
