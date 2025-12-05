Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret
Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine
Salle des fêtes Montcaret Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
20h Procès de 1729 au cours duquel sera jugée l’affaire de La mort de l’homme en habit vert .
Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 08 59 98 les-amis-de-montcaret@hotmail.com
English : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine
German : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine
Italiano :
Espanol : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine
L’événement Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret a été mis à jour le 2025-10-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides