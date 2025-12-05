Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret

Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret vendredi 5 décembre 2025.

Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine

Salle des fêtes Montcaret Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

20h Procès de 1729 au cours duquel sera jugée l’affaire de La mort de l’homme en habit vert .

Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 08 59 98 les-amis-de-montcaret@hotmail.com

English : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine

German : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine

Italiano :

Espanol : Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine

L’événement Téléthon Cantonal | Les Raconteurs de Patrimoine Montcaret a été mis à jour le 2025-10-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides