Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre Salle des Fêtes Saint-Rémy

L’association Au Fil du Temps à Saint Rémy organise une marche samedi 22 novembre à 9h avec un rendez-vous sur la place Pierre Guérault à Saint- Rémy-sur-Lidoire.
Le tarif pour cette activité est de 3€ par personne.
Au programme vous retrouverez:
– Une tombola (2 €)
– Le spectacle de la Cie Nordack Les Marbot Bata à 17h30 (5 €)
– Pour finir la soirée, des tapas seront proposés.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le 06 41 95 55 68 ou le 06 76 96 15 15. .
Salle des Fêtes Place Pierre Guerault Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 95 55 68
