Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre Salle des Fêtes Saint-Rémy

Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre Salle des Fêtes Saint-Rémy samedi 22 novembre 2025.

Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre

Salle des Fêtes Place Pierre Guerault Saint-Rémy Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association Au Fil du Temps à Saint Rémy organise une marche samedi 22 novembre à 9h avec un rendez-vous sur la place Pierre Guérault à Saint- Rémy-sur-Lidoire.

Le tarif pour cette activité est de 3€ par personne.

Au programme vous retrouverez:

– Une tombola (2 €)

– Le spectacle de la Cie Nordack Les Marbot Bata à 17h30 (5 €)

– Pour finir la soirée, des tapas seront proposés.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 06 41 95 55 68 ou le 06 76 96 15 15. .

Salle des Fêtes Place Pierre Guerault Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 95 55 68

English : Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre

German : Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre

Italiano :

Espanol : Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre

L’événement Téléthon Cantonal | Marche et Théâtre Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-10-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides