Téléthon Cantonal | Randonnée Pédestre Minzac Salle des fêtes de Minzac Minzac

Téléthon Cantonal | Randonnée Pédestre Minzac
Salle des fêtes de Minzac 15 Rue des Cantons Minzac Dordogne
Venez participer à la randonnée pédestre organisée par le Club de Loisirs de Minzac avec le début des inscriptions à 9h à la salle des fêtes de Minzac pour un départ à 10h.
Le ravitaillement est prévu et offert !
Le tarif pour cette activité est de 3€ par personne.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 06 75 24 99 64. .
Salle des fêtes de Minzac 15 Rue des Cantons Minzac 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 99 64
