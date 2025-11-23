Téléthon Cantonal | Randonnée Pédestre Montpeyroux Montpeyroux
Maire de Montpeyroux Montpeyroux Dordogne
Tarif : 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Venez participer à la randonnée pédestre organisé par Les Chemins de Randonnées de Montpeyroux.
Rendez-vous à 14h devant la mairie de Montpeyroux pour un circuit de 9 à 10 kms.
Le tarif pour cette activité est de 3€.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le 06 87 11 16 97. .
Maire de Montpeyroux Montpeyroux 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 16 97
