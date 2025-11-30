Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus Salle des fêtes Lamothe-Montravel
Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus
Salle des fêtes 5 Bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel Dordogne
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez profiter d’une séance de cinéma pour découvrir le film Un petit truc en plus. .
Salle des fêtes 5 Bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64 comitedesfeteslamothe24@gmail.com
