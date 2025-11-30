Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus Salle des fêtes Lamothe-Montravel

Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus

Salle des fêtes 5 Bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez profiter d’une séance de cinéma pour découvrir le film Un petit truc en plus. .

Salle des fêtes 5 Bis Rue de la Tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64 comitedesfeteslamothe24@gmail.com

English : Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus

German : Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus

Italiano :

Espanol : Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus

L’événement Téléthon Cantonal | Séance Cinéma Un petit truc en plus Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides