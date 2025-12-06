Téléthon Cantonal | Théâtre Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
Salle des Fêtes Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Dordogne
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Le Café Associatif Bonneville 24 participe à la 17e édition du Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson avec un spectacle de Michel Feynie de la Cie Nordack Champions de l’Inutile…. à la salle des fêtes de Bonneville.
(participation 5 €). .
Salle des Fêtes Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 19 85 76 marc.tmr3@orange.fr
