Téléthon Cantonal | Théâtre Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières

Téléthon Cantonal | Théâtre

Salle des Fêtes Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Café Associatif Bonneville 24 participe à la 17e édition du Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson avec un spectacle de Michel Feynie de la Cie Nordack Champions de l’Inutile…. à la salle des fêtes de Bonneville.

(participation 5 €). .

Salle des Fêtes Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 19 85 76 marc.tmr3@orange.fr

