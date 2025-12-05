Téléthon Cassis

Téléthon

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

TOUS SOLIDAIRES les 5 et 6 décembre pour le TÉLÉTHON 2025 !

Comme chaque année, Cassis se mobilise avec cœur et énergie pour soutenir la recherche contre les maladies rares car le Téléthon, au-delà de la collecte de fonds, est un véritable rendez-vous de solidarité, de convivialité et de partage.



Grâce à la mobilisation et à la générosité des associations locales, des commerçants et des bénévoles, un programme d’animations variées vous sera proposé tout au long du week-end. Petits et grands pourront participer à des activités festives, sportives et culturelles, dans une ambiance chaleureuse et solidaire.



A vos agendas pour les rendez-vous à ne pas manquer*



• Les 6 et 18 novembre Déjeuner au CCAS

Infos 04 42 18 39 87



• Les 29 et 30 novembre Tennis-padel au Sporting-Club Cassis

Infos 04 42 01 21 24



• Jeudi 4 décembre Tournoi de bridge à l’Espace Sébastien d’Orso



• Vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre Rugby par le CRC au stade Pignier Jean Tigana

Le vendredi de 9h à 17h Rugby Santé

Le samedi de 9h à 17h Tournoi des enfants des clubs de la région et d’handisport



• Vendredi 5 décembre à 18h30 LANCEMENT DU TÉLÉTHON SUR LA PLACE BARAGNON



• Samedi 6 décembre

– Rallye par le Méhari Club accueil à 8h à l’Oustau Calendal, départ à 8h30

– Aviron par l’Aviron Club de Cassis devant l’Oustau Calendal de 8h30 à 13h

– Vente de gâteaux devant le restaurant le Delphin, Quai des Baux, de 9h à 13h

– Traversée à la nage par Les Intrépides départ de la plage du Bestouan à 10h30, arrivée plage de la Grande Mer vers 11h

– Tournoi de pétanque par la Boule de Cassis Boulodrome Square Savon à 15h (inscription à 14h30)



• Vendredi 19 décembre Soirée 100% rock du Téléthon à l’Oustau Calendal

– de 19h à 19h45 Groupe Why not ?

– de 20h à 21h30 Groupe Little Rock

Petite restauration et buvette sur place



• Dimanche 4 janvier 2026 Loto du Téléthon à 14h au Centre Culturel



• Dimanche 17 janvier 2026 Représentation théâtrale à 14h au Centre Culturel





*Programme susceptible d’évoluer. Retrouvez les informations mises à jour sur www.cassis.fr .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

ALL IN SOLIDARITY on December 5 and 6 for TELETHON 2025!

German :

TOUS SOLIDAIRES am 5. und 6. Dezember für den TÉLÉTHON 2025!

Italiano :

TUTTI IN SOLIDARIETÀ il 5 e 6 dicembre per TELETHON 2025!

Espanol :

¡JUNTOS por TELETHON 2025 los días 5 y 6 de diciembre!

