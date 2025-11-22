Téléthon Castétis
Téléthon Castétis samedi 22 novembre 2025.
Salle polyvalente Castétis Pyrénées-Atlantiques
P’tit-déj’ à la fourchette.
12h apéritif, garbure et repas
15h démonstration de danse country avec ACDC 64 puis initiation à la country pour tous.
17h matchs de baskets .
Salle polyvalente Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 80 71
