Téléthon

Salle polyvalente Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

P’tit-déj’ à la fourchette.

12h apéritif, garbure et repas

15h démonstration de danse country avec ACDC 64 puis initiation à la country pour tous.

17h matchs de baskets .

Salle polyvalente Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 80 71

English : Téléthon

German : Téléthon

Italiano :

Espanol : Téléthon

L’événement Téléthon Castétis a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur de Béarn