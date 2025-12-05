Téléthon Salle des sports Cauneille

Téléthon

Les associations de Cauneille organisent un évènement caritatif sur deux jours au profit de L’AFM Téléthon! Une soirée Belotte le vendredi 5 décembre, et pour le samedi, marche pour tous, apéritif, repas et match de Basket. Pour le repas, pensez à réserver!

Salle des sports Salle des fêtes Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 40 15 05 telethoncaunelle@orange.fr

Cauneille’s associations are organizing a two-day charity event in aid of the AFM Téléthon! A Belotte evening on Friday, December 5, and on Saturday, a walk for all, aperitif, meal and basketball match. Don’t forget to book for the meal!

