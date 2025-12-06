Téléthon centre socioculturel Sarrebourg

Téléthon centre socioculturel

Au programme dans l’après-midi et la soirée bal folk pour enfants avec la présence de Saint Nicolas, un concert de Mario’s Band, un concert de Roads 57 et pour bien finir cette journée solidaire, un bal folk pour adultes avec le Duo Milo et les Baladins du folk. Buvette, gâteaux et pizzas/flamms sur place. Cet événement est proposé par l’association Escale au profit exclusif du Téléthon.Tout public

English :

The program for the afternoon and evening includes a folk ball for children with Saint Nicolas, a concert by Mario’s Band, a concert by Roads 57 and, to round off this day of solidarity, a folk ball for adults with Duo Milo and Les Baladins du folk. Refreshments, cakes and pizzas/flamms on site. This event is organized by the Escale association for the exclusive benefit of the Telethon.

German :

Am Nachmittag und Abend stehen auf dem Programm: ein Folk-Ball für Kinder mit der Anwesenheit des Heiligen Nikolaus, ein Konzert von Mario’s Band, ein Konzert von Roads 57 und zum guten Abschluss dieses solidarischen Tages ein Folk-Ball für Erwachsene mit dem Duo Milo und den Baladins du Folk. Getränke, Kuchen und Pizzen/Flammen vor Ort. Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Escale ausschließlich zugunsten des Telethon angeboten.

Italiano :

Il programma del pomeriggio e della sera prevede un ballo folk per bambini con Saint Nicolas, un concerto della Mario’s Band, un concerto dei Roads 57 e, per concludere questa giornata di solidarietà, un ballo folk per adulti con il Duo Milo e Les Baladins du folk. Rinfresco, torte e pizze/fiamme disponibili sul posto. Questo evento è organizzato dall’associazione Escale a beneficio esclusivo di Telethon.

Espanol :

El programa de la tarde y la noche incluye un baile folclórico para niños con San Nicolás, un concierto de Mario’s Band, un concierto de Roads 57 y, como colofón a esta jornada solidaria, un baile folclórico para adultos con el Dúo Milo y Les Baladins du folk. Refrescos, pasteles y pizzas/flamantes disponibles in situ. Este evento está organizado por la asociación Escale en beneficio exclusivo del Teletón.

