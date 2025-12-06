Téléthon Chabeuil Rue du Pré aux Dames Chabeuil

Téléthon Chabeuil

Rue du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle proposé par la section danse de la MJC suivi d’un apéritif et d’un repas dansant festif avec animations musicales, karaoké, blind tests et plein de surprises.

Tous les bénéfices seront reversés à l’Association Française contre les Myopathies.

.

Rue du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes telethon.chabeuil@gmail.com

English :

A show put on by the MJC dance section, followed by an aperitif and a festive dinner-dance with musical entertainment, karaoke, blind tests and lots of surprises.

All profits will be donated to the Association Française contre les Myopathies.

L’événement Téléthon Chabeuil Chabeuil a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme