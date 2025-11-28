Téléthon Salle des fêtes Chamesson

Téléthon

Salle des fêtes Rue de la pointerie Chamesson Côte-d'Or

2025-11-28 15:00:00

2025-11-29 23:30:00

2025-11-28

TÉLÉTHON, ORGANISÉ PAR LE CLUB PYRAMIDE, CDVA et LES BOUFFONS

Vendredi 28 novembre

15h-17h jeu Pyramide ; dès 18h30 Dégustation (soupes, tartes salées et sucrées et pâtisseries) ; soirée karaoké (gratuit) ; à partir de 18h30 confection d’une fresque collective (participation libre).

Samedi 29 novembre

14h marche ouverte à tous (5€). Buvette et crêpes salées et sucrées.

19h30 loto

Tous les dons seront reversés à AFMTéléthon. .

Salle des fêtes Rue de la pointerie Chamesson 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 21 26 62

