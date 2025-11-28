Téléthon Salle des fêtes Chamesson
Salle des fêtes Rue de la pointerie Chamesson Côte-d’Or
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-11-29 23:30:00
2025-11-28
TÉLÉTHON, ORGANISÉ PAR LE CLUB PYRAMIDE, CDVA et LES BOUFFONS
Vendredi 28 novembre
15h-17h jeu Pyramide ; dès 18h30 Dégustation (soupes, tartes salées et sucrées et pâtisseries) ; soirée karaoké (gratuit) ; à partir de 18h30 confection d’une fresque collective (participation libre).
Samedi 29 novembre
14h marche ouverte à tous (5€). Buvette et crêpes salées et sucrées.
19h30 loto
Tous les dons seront reversés à AFMTéléthon. .
