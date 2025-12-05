Téléthon Champagné

Esplanade de la Liberté Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 13:30:00

fin : 2025-12-06 01:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Ensemble, on est plus fort ! pour le Téléthon.

Dès 14h randonées, jeux de société, vente d’objet et atelier soupe

Dès 18h30 rando nocturne et disco soupe

19h repas tartiflette (réservtion 06.23.92.18.62)

Dès 20h bal country

Tombola, buvette

Diverses associations locales et la municipalité sont mobilisées. Elles sont coordonnées par l’association Country Star à l’initiative du téléthon sur Champagné .

Esplanade de la Liberté Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 92 18 62

English :

Together, we’re stronger! for the Telethon.

German :

Gemeinsam sind wir stärker! für den Telethon.

Italiano :

Insieme siamo più forti! per Telethon.

Espanol :

Juntos, ¡somos más fuertes! para el Teletón.

L’événement Téléthon Champagné Champagné a été mis à jour le 2025-11-24 par CDT72