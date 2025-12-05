Téléthon Champagné Champagné
Téléthon Champagné Champagné vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Champagné
Esplanade de la Liberté Champagné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 13:30:00
fin : 2025-12-06 01:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Ensemble, on est plus fort ! pour le Téléthon.
Dès 14h randonées, jeux de société, vente d’objet et atelier soupe
Dès 18h30 rando nocturne et disco soupe
19h repas tartiflette (réservtion 06.23.92.18.62)
Dès 20h bal country
Tombola, buvette
Diverses associations locales et la municipalité sont mobilisées. Elles sont coordonnées par l’association Country Star à l’initiative du téléthon sur Champagné .
Esplanade de la Liberté Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 92 18 62
English :
Together, we’re stronger! for the Telethon.
German :
Gemeinsam sind wir stärker! für den Telethon.
Italiano :
Insieme siamo più forti! per Telethon.
Espanol :
Juntos, ¡somos más fuertes! para el Teletón.
L’événement Téléthon Champagné Champagné a été mis à jour le 2025-11-24 par CDT72