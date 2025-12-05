Téléthon Champagnole

Téléthon

Place de la Mairie Champagnole Jura

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Depuis sa première édition en 1987, le Téléthon est un événement caritatif qui donne les moyens à l’association AFM-Téléthon de poursuivre son combat contre les maladies génétiques.

À cette occasion, les élèves de 1ère année AGORA au lycée Jeanne d’Arc, se mobilisent et vous proposent quelques gourmandises vente de boissons et gâteaux au profit de l’association. .

Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

