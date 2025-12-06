Téléthon

Chéniers Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

9h à 12h30 tournées bourg et villages (vente de gâteaux fleurs et objets divers)

14h animation découverte pétanque ( boulodrome à Piot)

Tombola grilles dispo à l’épicerie vente de crêpes gâteaux vin chaud et créations faites main à la salle de la culture et des loisirs

Part de tête de veau à emporter à récupérer avant le 21 novembre (9€), sur réservation avant le 14 novembre au 05 55 81 22 45 (restaurant la chaumière) .

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 13 08

