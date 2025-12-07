Téléthon Salle des fêtes Chiddes
Téléthon Salle des fêtes Chiddes dimanche 7 décembre 2025.
Salle des fêtes Le Bourg Chiddes Nièvre
Le comité des Fêtes de Chiddes s’investit pour le Téléthon toute la journée, du dimanche 7 décembre à partir de 9h à la salle des fêtes. À partir de 9h marche (7 ou 13 km). À partir de 12h repas, 13€ Soupe à l’oignon, hachis parmentier, salade verte, gaufre. Réservation repas sur place ou au 06 11 92 90 04. Le bénéfice de la journée sera intégralement reversé à l’AFM-Téléthon. .
