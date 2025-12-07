Téléthon Salle des fêtes Chiddes

Téléthon

Salle des fêtes Le Bourg Chiddes Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le comité des Fêtes de Chiddes s’investit pour le Téléthon toute la journée, du dimanche 7 décembre à partir de 9h à la salle des fêtes. À partir de 9h marche (7 ou 13 km). À partir de 12h repas, 13€ Soupe à l’oignon, hachis parmentier, salade verte, gaufre. Réservation repas sur place ou au 06 11 92 90 04. Le bénéfice de la journée sera intégralement reversé à l’AFM-Téléthon. .

Salle des fêtes Le Bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 92 90 04

English : Téléthon

German : Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon Chiddes a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Rives du Morvan