Téléthon Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure

Téléthon

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

10h Atelier parents-enfants à la découverte des arts circassiens pour les enfants L’art du spectacle

11h Cours de zumba Ziburu Donibane gym

De 14h à 17h les associations cibouriennes se mobilisent

Batucada Aboliçao capoeira Danse Brésilienne Neskak Dança Danse moderne Temps Danciel Txalaparta L’art du spectacle Sérénade Estudiantina Hip hop Break’in studio.

Tout au long de l’après-midi Défi au disc golf ou au rameur Korsaires Ultimate Frisbee Ziburu Donibane Gym.

Vente de gâteaux et de boissons Patch’y coud .

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61

English : Téléthon

German : Téléthon

Italiano :

Espanol : Téléthon

L’événement Téléthon Ciboure a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque