Téléthon Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure
Téléthon Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure samedi 29 novembre 2025.
Téléthon
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
10h Atelier parents-enfants à la découverte des arts circassiens pour les enfants L’art du spectacle
11h Cours de zumba Ziburu Donibane gym
De 14h à 17h les associations cibouriennes se mobilisent
Batucada Aboliçao capoeira Danse Brésilienne Neskak Dança Danse moderne Temps Danciel Txalaparta L’art du spectacle Sérénade Estudiantina Hip hop Break’in studio.
Tout au long de l’après-midi Défi au disc golf ou au rameur Korsaires Ultimate Frisbee Ziburu Donibane Gym.
Vente de gâteaux et de boissons Patch’y coud .
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61
