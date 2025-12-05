Téléthon Cissac-Médoc

Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre de la nouvelle édition du Téléthon, la commune de Cissac-Médoc et ses associations vous proposent plusieurs animations sur le week-end

– le vendredi loto à la salle culturelle à 20h. Ouverture des portes dès 18h30. Buvette, sandwiches et crêpes sur place.

– le samedi rando pédestre au départ de la mairie à 14h. Au choix 5 ou 8km.

L’intégralité des bénéfices de ces animations sera reversée au Téléthon. .

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 58 10

