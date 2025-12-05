Téléthon Cissac-Médoc Cissac-Médoc
Téléthon Cissac-Médoc Cissac-Médoc vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Cissac-Médoc
Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Dans le cadre de la nouvelle édition du Téléthon, la commune de Cissac-Médoc et ses associations vous proposent plusieurs animations sur le week-end
– le vendredi loto à la salle culturelle à 20h. Ouverture des portes dès 18h30. Buvette, sandwiches et crêpes sur place.
– le samedi rando pédestre au départ de la mairie à 14h. Au choix 5 ou 8km.
L’intégralité des bénéfices de ces animations sera reversée au Téléthon. .
Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 58 10
English : Téléthon Cissac-Médoc
German : Téléthon Cissac-Médoc
Italiano :
Espanol : Téléthon Cissac-Médoc
L’événement Téléthon Cissac-Médoc Cissac-Médoc a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Médoc-Vignoble