Téléthon Boulodrome Cléguérec
Téléthon Boulodrome Cléguérec samedi 29 novembre 2025.
Téléthon
Boulodrome 10 Rue du Breuil Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Au programme
– Départ depuis le boulodrome de la rando cyclo et VTT entre 9h et 9h30.
– Départ depuis le boulodrome de la rando pédestre entre 14h et 14h30.
– Concours de boules à 14h.
– Tartiflette et dessert (10€) à emporter entre 11h30 et 13h au boulodrome (sur réservation dans les boulangeries ou par téléphone).
Buvette sur place à partir de 11h.
Grande tombola. .
Boulodrome 10 Rue du Breuil Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 83 77 38 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon Cléguérec a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté