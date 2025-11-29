Téléthon Boulodrome Cléguérec

Téléthon

Boulodrome 10 Rue du Breuil Cléguérec Morbihan

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Au programme

– Départ depuis le boulodrome de la rando cyclo et VTT entre 9h et 9h30.

– Départ depuis le boulodrome de la rando pédestre entre 14h et 14h30.

– Concours de boules à 14h.

– Tartiflette et dessert (10€) à emporter entre 11h30 et 13h au boulodrome (sur réservation dans les boulangeries ou par téléphone).

Buvette sur place à partir de 11h.

Grande tombola. .

+33 7 83 77 38 09

