Téléthon | Concert Eglise Notre-Dame Bergerac
Téléthon | Concert Eglise Notre-Dame Bergerac samedi 6 décembre 2025.
Téléthon | Concert
Eglise Notre-Dame 4 Rue des Faures Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : 2025-12-06
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Un concert exceptionnel vous est proposé au profit du Téléthon. Venez assister à une représentation unique qui réunira des artistes aux univers variés pour un moment musical riche en découvertes.
La participation est libre.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 05 53 22 20 00. .
Eglise Notre-Dame 4 Rue des Faures Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 20 00
