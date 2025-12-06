Téléthon | Concert Eglise Notre-Dame Bergerac

Téléthon | Concert

Eglise Notre-Dame 4 Rue des Faures Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Un concert exceptionnel vous est proposé au profit du Téléthon. Venez assister à une représentation unique qui réunira des artistes aux univers variés pour un moment musical riche en découvertes.

La participation est libre.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 05 53 22 20 00. .

