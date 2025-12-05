[Téléthon] Concert Choeur à Choeur Salle polyvalente Roumare

[Téléthon] Concert Choeur à Choeur

La commune de Roumare et Rouen Piano vous présente ce vendredi 5 décembre le concert de l’ensemble vocal Choeur à Choeur en soutien au Téléthon.

Profitez d’une soirée concert et découvrir cet ensemble vocal local dirigé par Isabelle Simon-Houllette et accompagné par Mathys Simon. Avant le concert, Roum/Comedy vous contera une introduction intitulé Lecture vivante pour vous mettre dans l’ambiance.

Venez nombreux ! .

