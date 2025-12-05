[Téléthon] Concert Choeur à Choeur Salle polyvalente Roumare
[Téléthon] Concert Choeur à Choeur Salle polyvalente Roumare vendredi 5 décembre 2025.
[Téléthon] Concert Choeur à Choeur
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
La commune de Roumare et Rouen Piano vous présente ce vendredi 5 décembre le concert de l’ensemble vocal Choeur à Choeur en soutien au Téléthon.
Profitez d’une soirée concert et découvrir cet ensemble vocal local dirigé par Isabelle Simon-Houllette et accompagné par Mathys Simon. Avant le concert, Roum/Comedy vous contera une introduction intitulé Lecture vivante pour vous mettre dans l’ambiance.
Venez nombreux ! .
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15 mairie@roumare.fr
English : [Téléthon] Concert Choeur à Choeur
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Téléthon] Concert Choeur à Choeur Roumare a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin