Téléthon Concert D’automne avec Gospel Mind Léré

Léré Cher

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Gospel Mind, Trio de Negro Spiritual, Soul et Gospel.

Une soirée placée sous le signe de la musique et de la solidarité !

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon pour soutenir la recherche et les actions de solidarité.

Entrée libre

Venez nombreux pour partager ce moment et soutenir cette belle cause ! .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 43 92 15

English :

Gospel Mind, Negro Spiritual, Soul and Gospel trio.

German :

Gospel Mind, Trio aus Negro Spiritual, Soul und Gospel.

Italiano :

Gospel Mind, Negro Spiritual, Soul e Gospel trio.

Espanol :

Gospel Mind, Negro Spiritual, Soul y Gospel trío.

