Téléthon Concert des chorales Eglise Saint-Pierre Artix

Téléthon Concert des chorales

Eglise Saint-Pierre Avenue du 18ème Régiment d’Infanterie Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Cette année, 4 chorales qui s’unissent (chorale paroissiale, 2 Si de La, A Choeur et Accords et Cantar e Arrider). .

Eglise Saint-Pierre Avenue du 18ème Régiment d’Infanterie Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 59

English : Téléthon Concert des chorales

German : Téléthon Concert des chorales

Italiano :

Espanol : Téléthon Concert des chorales

L’événement Téléthon Concert des chorales Artix a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Coeur de Béarn