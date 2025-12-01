Téléthon concert Gospel à la Chapelle de lamure Village de lamure Bas-en-Basset

Téléthon concert Gospel à la Chapelle de lamure

Village de lamure La Chapelle de lamure Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’association de village les amis de lamure propose un concert Gospel à la Chapelle Ste Agathe au profit du téléthon. Vente de vin chaud er crêpes aux profits du TELETHON-

English :

The village association les amis de lamure offers a Gospel concert at the Chapelle Ste Agathe in aid of the telethon. Sale of mulled wine and crêpes in aid of TELETHON-

German :

Der Dorfverein Les Amis de Lamure veranstaltet in der Kapelle Ste Agathe ein Gospelkonzert zugunsten des Telethon. Verkauf von Glühwein und Crêpes zu Gunsten des TELETHON

Italiano :

L’associazione del villaggio les amis de lamure organizza un concerto gospel nella Chapelle Ste Agathe a favore di Telethon. Vendita di vin brulé e crêpes a favore di TELETHON

Espanol :

La asociación del pueblo les amis de lamure organiza un concierto de Gospel en la Chapelle Ste Agathe a beneficio del Telethon. Venta de vino caliente y crepes a beneficio del TELETHON

