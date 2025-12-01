Téléthon concert Gospel à la Chapelle de lamure Village de lamure Bas-en-Basset
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’association de village les amis de lamure propose un concert Gospel à la Chapelle Ste Agathe au profit du téléthon. Vente de vin chaud er crêpes aux profits du TELETHON-
Village de lamure La Chapelle de lamure Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
The village association les amis de lamure offers a Gospel concert at the Chapelle Ste Agathe in aid of the telethon. Sale of mulled wine and crêpes in aid of TELETHON-
German :
Der Dorfverein Les Amis de Lamure veranstaltet in der Kapelle Ste Agathe ein Gospelkonzert zugunsten des Telethon. Verkauf von Glühwein und Crêpes zu Gunsten des TELETHON
Italiano :
L’associazione del villaggio les amis de lamure organizza un concerto gospel nella Chapelle Ste Agathe a favore di Telethon. Vendita di vin brulé e crêpes a favore di TELETHON
Espanol :
La asociación del pueblo les amis de lamure organiza un concierto de Gospel en la Chapelle Ste Agathe a beneficio del Telethon. Venta de vino caliente y crepes a beneficio del TELETHON
